Seul-en-scène. Alexis HK se dévoile "Comme un ours" à Sotteville-lès-Rouen

Déjà venu à trois reprises au Trianon à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) pour présenter chacun de ses albums, Alexis HK dévoile son prochain opus Comme un ours dans un spectacle seul en scène le vendredi 1er décembre 2017. Accompagné de sa guitare ou de son ukulélé, il y livre ses angoisses en ayant soin de rythmer son spectacle par des intermèdes humoristiques.

Comment est né ce nouveau spectacle?

"Ce sont des chansons sur lesquelles j'ai travaillé pendant deux ans, une façon pour moi de panser quelques plaies en hibernant comme un ours. Pendant la tournée du spectacle dédié à Brassens, j'ai eu le besoin de m'isoler dans ce retour sur soi créatif, dans le but de mieux retrouver mon public à terme."

De quoi parlez-vous dans vos chansons?

"J'y livre des choses douces ou brutales: tout ce que j'avais sur le coeur et en particulier ma peur de la solitude. On a tous tendance à s'isoler derrière nos écrans: c'est vraiment un phénomène d'actualité. Me retrouver devant un public me réconforte et me permet de parler de mes peurs: de ces deux dernières années de violence, de cette montée du populisme."

De quelles façons abordez-vous ces thèmes?

"Je parle de mes angoisses et de mes peines accumulées, c'est pourtant un spectacle qui va de l'ombre à la lumière. Si on considère le monde dans son horreur globale on ne peut pas vivre, c'est pourquoi je tiens beaucoup à introduire de l'humour dans cette noirceur. Je parle de solitude mais, c'est un spectacle qui rassemble et qui me permet d'échanger avec mon public. Paradoxalement les spectateurs repartent avec le sourire. Les thèmes sont sombres, il ne faut pas les prendre au 1er degré et les intermèdes sont toujours légers."

Vous prenez toujours la parole entre deux chansons, quelle importance accordez-vous à ces moments parlés?

"C'est ainsi que je procède en spectacle. Je pense que le public ne veut pas juste m'entendre chanter mais, a aussi un peu envie que l'on dévoile une partie de sa personnalité. Pour moi ces passages sont essentiels, ils permettent d'établir un dialogue avec le public et d'introduire une certaine légèreté. Derrière le chanteur, c'est l'homme qui s'exprime."

Vous présentez toutes les nouvelles chansons dès le début du spectacle avant de chanter quelques-unes des plus incontournables de votre répertoire en seconde partie, pourquoi ce choix atypique?

"Je trouve cela trop banal de mixer des tubes et des nouveautés. J'avais envie de proposer à mon public fidèle beaucoup de nouveauté d'emblée pour mieux le surprendre. J'ai trouvé cette forme intéressante d'un point de vue artistique."

Quelle sera la suite de Comme un ours?

"La tournée commence tout juste. A priori en fin de tournée l'album sera publié et après sa sortie, j'aimerais reprendre une tournée entourée cette fois d'autres musiciens."

Pratique. Vendredi 1er décembre à 20h30. Le Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs de 9 à 18 €. Tél. 02 35 73 95 15

