Gospel : le swing à l’américaine s'épanouit dans l'agglo rouennaise

Les chanteurs ont un beau palmarès : ils ont accompagné plus d’un artiste américain : Rhoda Scott, Johce Jameson, Tori et Mitch Robinson, Bruce Johnson et le fameux Golden Gate Quartet… Durant 12 ans, ils ont participé aux tournées françaises de Jeane Manson.

Comédie à l’américaine

La musique ? Jean-Paul Goury l’a découverte grâce aux Américains au sortir de la seconde guerre mondiale. “C’est ma culture ! C’est une musique qui me parle !” Le jeune homme, devenu bassiste-contrebassiste, travaille avec de nombreux groupes. Dès 1986, il intègre un groupe de gospel.

En 1992, il reprend le flambeau de Broadway’s Comedy pour y monter des comédies musicales dans la plus pure tradition américaine. C’est-à-dire, jouer la comédie tout en chantant et en dansant !

En 1997, l’association se consacre au modern spiritual. Ce nouveau courant de gospel teinté de funk, de rap a vu le jour aux Etats-Unis “pour moderniser le gospel” et “attirer les jeunes dans les églises qui se vidaient”. “Car, le plus bel instrument c’est la voix mais elle est aussi la plus belle des difficultés”, estime Jean-Paul Goury. “Et puis, j’ai eu envie de faire découvrir cette musique aux gens !”

Aujourd’hui, au Broadway’s Gospel Group, ils sont 24 chanteurs amateurs à pratiquer le modern spiritual. Ces mezzo, soprano et ténor, bien qu’expérimentés, mènent un travail complexe. “Il faut accentuer toutes les consommes pour que ça swingue !”

A noter que Jean-Paul Goury recherche des voix d’hommes et de femmes.

Pratique. Broadway’s Gospel Group, 2 Bis rue Georges Laroque, Sotteville-lès-Rouen, www.broadways-gospel-group.fr