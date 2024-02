Interview. La chanteuse Maëlle passe par la Normandie pour la tournée de son deuxième album

Maëlle, chanteuse, auteure, compositrice et musicienne, a remporté la septième saison de The Voice. Elle sort un premier album écrit par Calogero en novembre 2019 qui s'écoule en 48 000 exemplaires et qui est défendu en radio par son hit très émouvant L'Effet de Masse, un récit tragique qui raconte le harcèlement d'un adolescent.

Quatre ans après, Maëlle décide de prendre son envol et de sortir un deuxième album en septembre 2023 intitulé Fil Rouge avec lequel elle a connu un succès fulgurant et notamment grâce à son single Flash.

Un titre pop avec des sonorités électros qui raconte une rupture douloureuse et, surtout, qui montre que Maëlle s'affirme un peu plus dans son univers musical. D'ailleurs, c'est ce qu'elle souhaite montrer avec son deuxième album. Elle s'est confiée au micro de Tendance Ouest :

Maëlle entame désormais une tournée Fil Rouge Tour 2024 à partir du vendredi 2 février à Rennes. Elle passera par La Normandie, au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair, dans l'agglomération de Caen (Calvados), le mercredi 14 février et à l'Arcade à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime) le vendredi 16 février. Des places sont encore disponibles.