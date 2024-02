Hérouville-Saint-Clair. Au Big Band Café, Maëlle va "proposer un vrai show"

Vainqueur de l'émission The Voice en 2018, Maëlle a sorti un deuxième album à l'automne dernier intitulé Fil rouge. Au cours de sa tournée, elle fait étape au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair, mercredi 14 février.

Votre opus "Fil rouge" a débuté pendant le confinement. Comment cette période a-t-elle façonné votre inspiration ?

"Ce confinement m'a perturbée car la tournée avait été annulée mais elle m'a aussi bousculée de manière positive car j'ai commencé à composer cet album, chez mes parents avec mon piano. J'étais seule face à moi-même et confrontée à mes textes sans avis extérieurs. C'était un bon moment pour me reconnecter et ouvrir la porte de ce deuxième album."

Qu'est-ce qui a changé entre le premier album et le deuxième, en solo ?

"Cet album m'a permis de me libérer. J'avais l'impression d'avoir grandi et évolué. Je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. J'avais ce besoin que les gens apprennent à me connaître. Dans cet album, je parle d'émancipation, de découverte de soi, de la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Je voulais mettre en avant les périodes sympas et les autres moins belles que j'ai vécues pendant le confinement. Cela m'a beaucoup aidée à grandir et à me sentir déterminée sur ce que je voulais proposer."

Les textes et thèmes ont changé…

La musique aussi ?

"Complètement. Je suis passionnée de musique électronique. Je voulais mélanger l'acoustique des instruments comme le piano et de la batterie avec des machines et des synthétiseurs modulaires qui offrent des sonorités différentes. Il y aura donc une proposition musicale organique et électronique."

Comment cela sera-t-il retranscrit sur scène ?

"On sera quatre sur scène, trois musiciens (un batteur, claviériste et guitariste) et moi au chant avec un peu de piano. C'est très dansant. Je veux que les gens puissent bouger. Il y a aussi des titres du premier album qui sont réarrangés. Il y a aussi un énorme travail de lumière pour proposer un vrai show et que les gens s'amusent."