Bonne table près de Rouen. L'Office, un nouveau lieu pour la pause déjeuner

C'est une bonne nouvelle pour les travailleurs de la Plaine de la Ronce d'Isneauville. L'Office restaurant a ouvert ses portes lundi 8 janvier. Une fois entré, le client est directement plongé dans un univers alliant modernité et style industriel. Des lustres noir et blanc apportent du cachet à la pièce tout comme la décoration, simple et épurée. Et tout a été pensé dans les moindres détails : verres striés, vaisselle dorée, chaises en osier et banquettes beiges.

"Manger rapidement et bien"

La carte s'inscrit dans un registre bistronomique, où les plats français sont à l'honneur, avec parfois une note étrangère venant notamment du Japon. En entrée, plusieurs spécialités sont proposées : œuf meurette ou un velouté de butternut. En plat, on retrouve un risotto de champignons ou encore un tartare de cabillaud. Du côté des desserts, deux classiques de la cuisine française sont au menu : profiteroles et crème brûlée. Lors de ma venue, je prends le menu du jour. Deux options sont possibles : entrée, plat ou plat, dessert. Et avec cette formule à 17,90€, impossible de tergiverser : il n'y a qu'une entrée, un plat et un dessert du jour. En plat, le serveur m'apporte un pavé de rumsteck accompagné de panais rôtis et d'une sauce au poivre.

Pavé de rumsteck, panais et sauce au poivre.

Quelle n'est pas ma surprise en voyant arriver au-dessus du plat… mon dessert ! Heureusement, j'ai les explications du directeur, Pierre Vauquelin : "L'idée, c'est de manger rapidement et bien le midi." Pour aller vite donc, tous les plats sont servis en même temps, dans une vaisselle adaptée à l'image du bento, une box compartimentée contenant les mets d'un repas. Pour en revenir à mon plat, la cuisson du bœuf est maîtrisée, comme l'assaisonnement. Et en dessert, l'ananas rôti qui m'a été servi était bien caramélisé. Une belle adresse à tester !

Pratique. 71 rue de la Ronce, ouvert de 12h à 14h du lundi au vendredi et le jeudi et le vendredi soir dès 17h30 pour l'happy hour, ce temps durant lequel vous pouvez profiter de produits à des prix attractifs.