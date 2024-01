Orne. 284 000 habitants, recensement partiel… Christophe de Balorre réagit aux chiffres de l'INSEE

D'après le recensement de l'Insee publié jeudi 28 décembre, la population de l'Orne a diminué. Le département a perdu près de 10 000 habitants depuis 2015 et compte un peu moins de 277 000 habitants au vendredi 1er janvier 2021. Le président du conseil départemental reste vigilant sur ces données.

"Ces résultats ne sont pas le fruit d'un recensement effectif sur l'ensemble du territoire, mais sur une partie seulement", explique Christophe de Balorre, le reste n'étant que des projections basées sur les dernières données connues.

Covid-19 et résidences secondaires

Il avance également le fait que les résultats ne tiennent pas compte de la séquence Covid‐19. Le président du conseil départemental assure que de nouveaux habitants sont arrivés après la pandémie.

Les réformes successives de la fiscalité locale impactent, également, les résultats du recensement. "De plus en plus de foyers, qui vivent pourtant dans l'Orne, s'y déclarent légalement comme résidents secondaires", remarque Christophe de Balorre, et de préciser : "Ils préfèrent se faire domicilier hors département pour économiser sur la Taxe d'habitation."

Le taux de natalité est aussi à prendre en compte. "L'évolution du nombre des naissances n'a jamais été aussi forte, souligne l'élu. Elle positionne l'Orne aux rangs des départements ruraux où le taux de fécondité est le plus important." Selon lui, l'Orne compte aujourd'hui 284 521 habitants, contre 286 279 l'année dernière.