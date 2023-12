Population. La Normandie a perdu 11 000 habitants en cinq ans

C'est toujours le cadeau de fin d'année. Les traditionnels chiffres de la population de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ont été dévoilés jeudi 28 décembre, à midi. Ils concernent l'année 2021. Au 1er janvier, la région Normandie enregistrait 3 328 000 habitants.

L'évolution annuelle moyenne de la population communale entre 2015 et 2021.

Une baisse moyenne de 0,1 % par an

Entre 2015 et 2021, la population a diminué de 11 000 résidents, soit une baisse moyenne de 0,1 % chaque année. Dans le même temps, la population française a continué de progresser de 0,3 % en moyenne par an. Le Calvados reste le seul département normand à gagner des habitants, la Seine-Maritime se stabilise, mais l'Eure, la Manche et l'Orne continuent d'en perdre.

L'évolution de la population française par région entre 2015 et 2021.

Les communes situées en périphérie des grandes villes normandes gagnent le plus souvent des habitants. À l'inverse, les communes les plus éloignées des centres urbains en perdent. Au niveau des grandes villes, Rouen gagne des résidents, Le Havre en perd, et Caen ne diminue plus.

L'évolution de la population par département entre 2015 et 2021

La Seine-Maritime se stabilise, le Calvados progresse

Avec 1 256 000 habitants en 2021, la Seine-Maritime se situe au 17ᵉ rang des départements les plus peuplés de France. C'est également le département le plus peuplé de Normandie. Avec près de 7 600 habitants supplémentaires sur la période 2015-2021, le Calvados reste le seul département normand à gagner des habitants. Il compte désormais un peu plus de 700 000 résidents au 1er janvier 2021, soit le 33ᵉ rang national.

Manche, Orne et Eure : population en baisse

En 2021, la population de l'Eure redescend sous le seuil des 600 000 habitants mais le territoire reste le troisième département normand le plus peuplé et le 42e au niveau métropolitain. Quatrième département normand le plus peuplé et 52e au niveau métropolitain, la population de la Manche s'éloigne du seuil des 500 000 habitants pour s'établir autour de 495 000 habitants au 1er janvier 2021. Avec un peu moins de 277 000 habitants, l'Orne reste le département le moins peuplé de Normandie et se situe toujours au 74e rang des 96 départements métropolitains. Le territoire a perdu près de 10 000 habitants depuis 2015.

Le point dans les plus grandes villes

L'évolution moyenne de la population des départements et des communes de plus de 15 000 habitants entre 2010 et 2021.