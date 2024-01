Mont-Saint-Aignan. Antoine Leseur répare et restaure les flippers des particuliers

Agé de 61 ans, Antoine Leseur est un passionné de flippers, aussi appelés billards électriques. Il y a sept ans, il a ouvert son propre atelier de réparation dans le garage de son domicile à Mont-Saint-Aignan. Il se nomme La clinique du flipper. "J'avais la place alors je me suis lancé", raconte-t-il. Il remet en état différents flippers électroniques de particuliers : Gottlieb, Stern, Williams et Bally.

"J'étais dépanneur de télévision"

"Ça fait 40 ans que je suis dans le domaine", indique-t-il. Au départ, il travaillait pour des exploitants et était sur la route pour dépanner ses clients. "Je faisais des livraisons, des dépannages, des nettoyages de plateaux et je m'occupais de l'installation" entre Rouen et Le Havre. Mais avant cela, il avait une toute autre carrière. "J'étais dépanneur de télévision".

Un travail minutieux Les missions d'Antoine Leseur sont nombreuses. Celle qui demande le plus de précision dans la restauration d'un flipper électronique, c'est la remise en état de la carte électronique. Sans elle, rien ne fonctionne.

Aujourd'hui, ses clients font appel à lui via son site internet pour réparer et remettre en état leurs flippers. Il lui arrive parfois de se rendre chez les particuliers en cas de panne mais "j'évite parce que je n'ai pas toujours les bonnes pièces et parfois, il faut passer du temps sur la route", explique-t-il. La plupart du temps, ses clients déposent leur flipper directement à son atelier. Ensuite, "je leur fais un devis gratuitement, on regarde le flipper" et s'il y a des surprises au niveau de la facture, "je les préviens".

Des outils en profusion Avec son métier, le réparateur de flipper a besoin de nombreux outils. Organisé, il a créé un espace au fond de son atelier où tous ses outils sont soigneusement rangés ou accrochés. Il sait donc où chercher lorsqu'il en a besoin.