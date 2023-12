Bolbec. Les agresseurs d'un jeune handicapé condamnés

La cour d'assises de Rouen jugeait six prévenus depuis le lundi 11 décembre dans l'affaire de la séquestration et l'agression d'un jeune handicapé de 19 ans à Bolbec entre le 27 novembre et le 28 décembre 2017. Le verdict a été rendu mardi 19 décembre.

• Lire aussi. Jeune handicapé mental torturé à Bolbec en 2017. Le procès devant la cour d'assises des mineurs s'ouvre ce lundi 11 décembre

Les faits de séquestration, les actes de torture et de barbarie n'ont finalement pas été retenus par le tribunal, apprend-on auprès de nos collègues du Courrier Cauchois. Les condamnations sont requalifiées en violences aggravées.

Deux des accusés ont été condamnés à quatre ans de prison, dont deux avec sursis. Un autre a écopé de trois ans de prison, dont deux avec sursis. Un quatrième a pris trois ans, dont 18 mois avec sursis. L'auteur de la diffusion de l'enregistrement d'images a reçu un avertissement et le dernier a été acquitté.

Aucun des condamnés n'ira en prison. Certains seront sous bracelets électroniques et d'autres ont déjà purgé leur peine en détention provisoire.