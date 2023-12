Jeune handicapé mental torturé à Bolbec en 2017. Le procès devant la cour d'assises des mineurs s'ouvre ce lundi 11 décembre

Ils sont cinq ce lundi 11 décembre à comparaître devant la cour d'assises des mineurs de Seine-Maritime. Cinq parmi les huit personnes mises en examen en 2018 pour des faits graves. Ils sont accusés d'enlèvement, de séquestration pendant près d'un mois avec torture ou acte de barbarie d'un jeune homme handicapé mental en 2017 à Bolbec, près du Havre.

Des actes de torture et de barbarie qui ont duré un mois

Nés entre 1999 et 2002, les cinq mis en cause, mineurs donc au moment des faits, s'étaient relayés pendant quatre semaines au domicile de la victime, de fin novembre 2017 à fin décembre 2017, et avaient "infligé des coups, des violences avec des câbles électriques ou encore des brûlures à l'aide d'un couteau chauffé", indiquait le parquet. Un sixième homme est jugé pour avoir diffusé les vidéos des faits.

Le procès, qui se tient à huis clos, doit durer jusqu'au mardi 19 décembre à Rouen. "Les enjeux de ce procès tournent autour de la qualification retenue par le juge d'instruction, à savoir la séquestration suivie d'actes de torture et de barbarie. Il va falloir débattre sur cette qualification qui est très grave d'un point de vue pénal", souligne Maître Yannis Benrabah, avocat de l'un des accusés.

Avec AFP.