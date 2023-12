Politique. Nicolas Langlois, maire de Dieppe, devient président de Dieppe-Maritime

C'est une première pour un maire de Dieppe, depuis la création de Dieppe-Maritime en 2003. Nicolas Langlois a été élu président de l'agglomération, lundi 18 décembre dans la soirée.

Il succède à Patrick Boulier, le maire de Varengeville-sur-Mer, qui avait communiqué son intention de démissionner lors de la conférence des maires, jeudi 23 novembre.

Un appel à l'unité

"Ça veut dire, au bout de 20 ans d'existence, que l'agglo a compris que le travail conjoint et que la solidarité territoriale étaient essentiels. On va pouvoir davantage additionner les forces de la ville centre, Dieppe, et de l'agglomération", a réagi le nouveau président communiste.

Au moment de sa démission, Patrick Boulier, président de l'agglo depuis 2008 avait précisé que sa décision était "mûrement réfléchie" et qu'elle ne résultait "d'aucune pression politique". Il avait aussi appelé à l'unité en passant la main alors pour l'intérim à son premier vice-président, à savoir déjà Nicolas Langlois.