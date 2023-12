Rouen. Le plein d'idées cadeaux au salon Talents de femmes

L'association philanthropique Club Soroptimist de Rouen célèbre sa 13e édition du salon Talents de femmes. A cette occasion, 42 exposantes sont conviées pour présenter au public leurs créations. Le Club Soroptimist promeut la création artistique et affiche son soutien aux artisanes pour les encourager à vivre de leur art. Chaque année, les artisanes sont sélectionnées avec soin, la plupart viennent de Rouen et de l'agglomération. Pour les visiteurs, c'est le moyen de se procurer des objets originaux : abat-jour, objets décoratifs en bois tourné, linge de maison, doudous, balais-brosses naturels, meubles en carton… Mais aussi de faire des emplettes gourmandes grâce à la présence d'une pâtissière du pays de Bray, d'une brasseuse normande et d'une confiturière. Un stand permet aussi de découvrir les actions menées par le Club Soroptimist, y compris le soutien au foot féminin.

Pratique. Samedi 9 et dimanche 10 décembre de 10 à 18h à la Halle aux toiles à Rouen. Entrée libre. rouen.soroptimist.fr.