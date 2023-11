Caen. L'Agoraé, épicerie solidaire étudiante, n'accueille plus de nouveaux bénéficiaires

Les étudiants sont dans le besoin à Caen. L'Agoraé, l'épicerie solidaire étudiante, ouverte depuis fin octobre recense 335 bénéficiaires, un mois après son ouverture contre 145 l'an dernier. Face à ce nombre, les inscriptions des nouveaux étudiants sont bloquées depuis lundi 27 novembre. "En effet, afin d'assurer les besoins alimentaires et hygiéniques des étudiants nous avons un quota maximum d'adhérents", explique La FCBN, Fédération Campus Basse-Normandie en charge de cette épicerie solidaire.

Une décision prise "afin de maintenir une aide efficace et qualitative, tout en garantissant un stock de denrées alimentaires et de produits d'hygiène suffisant pour subvenir aux besoins de chacun et chacune". La FCBN demande ainsi "des moyens financiers et humains conséquents afin de garantir un accompagnement réel de la population estudiantine".

L'Agoraé, qui existe depuis 2014, propose des produits à 10 % du prix du marché.