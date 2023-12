Bonne table à Rouen. Des burgers fusion entre Asie et Etats-Unis

Le restaurant de burgers Cosmos a ouvert ses portes dans le centre-ville de Rouen il y a un mois. La décoration s'inscrit dans un univers californien avec un néon rose fluo. "On voulait faire une fusion entre les smashs burgers des Etats-Unis et des baos burgers d'Asie", explique Ziane Chaabane, le gérant. Un mélange entre des steaks "smashés" aplatis et bien grillés et un pain bao asiatique cuit à la vapeur parsemée de graines de sésame noir.

Des burgers originaux et à petits prix

Deux types de burgers sont proposés : avec un pain brioché ou avec un pain bao. La spécialité de la maison, c'est l'Iconik, à base de bœuf, salade, cheddar, cornichons, oignons émincés dans un pain brioché, à 6,90 euros, qui, en formule, passe à 9,90 euros avec frites et boisson. On retrouve aussi un rolldog, un hot dog revisité avec des émincés de poulet. Lors de ma venue, je commence par les Chick'npop, des morceaux de poulet frits marinés avec de la sauce soja sucrée et caramélisée, croustillants et tendres à la fois. J'opte ensuite pour le menu incluant burger, frites et boisson à 9,90 euros. Je choisis le G.O.A.T burger, dont l'acronyme fait référence à la formule "Greatest of all time", signifiant : le plus grand de tous les temps. Un burger à base d'un pain bao, de steak, oignons caramélisés, cheddar et salade. Le pain est léger et le steak caramélisé à l'extérieur. Les frites, elles, sont très croustillantes. Pour finir sur une note sucrée, je poursuis le repas avec un tiramisu aux fruits rouges à 5,50 euros, que je ne peux pas finir au vu de la portion très généreuse. Au total, je paye 20,80 euros.

L'arrivée de Cosmos à Rouen est due au Rouennais Ziane Chaabane. "J'ai découvert ce concept de fusion en Corée que j'ai voulu développer à Rouen." Une adresse à tester, avec un très bon rapport qualité prix !

Pratique. 86 rue Cauchoise à Rouen, 02 32 08 19 34. Ouvert de 11h30 à minuit tous les jours.