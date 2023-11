Tempête Ciaran. Un sous-préfet nommé pour mettre en œuvre la solidarité auprès des sinistrés

Après le passage de la tempête Ciaran début novembre, le gouvernement a annoncé différents fonds d'aide. Pour assurer la répartition, "la mise en œuvre de la solidarité" et suivre les conséquences de cette tempête, les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture, de la Transition écologique et le secrétaire d'Etat à la Mer ont nommé un sous-préfet, Patrick Naudin. Il a été, entre 2001 et début 2003, directeur de cabinet du préfet de la Manche. Il a aussi été sous-préfet à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, dans la Marne et en Bourgogne.

Ses missions

"Patrick Naudin aura pour responsabilité d'accompagner les élus, les entreprises, les institutions et les particuliers touchés par trois types de dégâts : les dégâts agricoles, ceux qui concernent les particuliers ou des entreprises et ceux qui concernent les collectivités publiques", explique la préfecture de la Manche. Deux fonds sont mobilisables : celui de 80 millions d'euros mis en place pour le monde agricole en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France, et celui de 50 millions d'euros mis en place pour les habitants sinistrés de Bretagne et de la Manche.