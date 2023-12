Manche. Tempête Ciaran : des habitants toujours privés de téléphone, des réparations en cours

Des habitants de Saint-Nicolas-de-Pierrepont, petite commune de 300 habitants située près de La Haye-du-Puits, privés de téléphone fixe depuis la tempête Ciaran début novembre, voient enfin le bout du tunnel. Les équipes d'Orange interviennent depuis ce mardi 26 décembre pour réparer le réseau téléphonique endommagé. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici quelques jours.

Intervention des équipes d'Orange

Ces équipes devaient rester mobilisées "a minima" jusqu'au jeudi 28 décembre pour rétablir le réseau de transport. Des nouveaux poteaux devaient être plantés et des câbles de cuivre - nouvelle denrée rare expliquant en partie le retard dans l'intervention - réparés ou changés. "Si nous ne rencontrons pas d'aléas, les lignes finales pourraient commencer à être rétablies à compter de la semaine prochaine", a indiqué cette semaine la direction des relations avec les collectivités locales au maire Yves Canonne. "Les administrés vont pouvoir, au fur et à mesure du rétablissement du réseau historique, contacter leur opérateur commercial (dont Orange) pour vérifier et réparer le cas échéant les lignes terminales." Un retour à la normale dans cette commune était espéré pour janvier.

Une réunion avec Orange le 20 décembre

La mobilisation du conseil municipal de la commune a sans doute fait avancer les réparations. Une réunion avec le directeur des relations avec les collectivités locales de la Manche chez Orange, avait été provoquée à la mairie de Saint-Nicolas-de-Pierrepont mercredi 20 décembre. Elus et quelques habitants touchés par la panne avaient pu lui poser toutes les questions. A noter aussi que le téléphone portable passe très mal dans la commune.