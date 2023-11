Normandie. Emballages en bois : les fameuses boîtes à camembert sont sauvées

La possible mesure avait provoqué pas mal de remous. Une nouvelle réglementation européenne sur le texte visant à lutter contre l'augmentation constante des déchets et à encourager le recyclage des emballages était débattue mercredi 22 novembre à Strasbourg, au Parlement européen. Elle menaçait entre autres les fameuses boîtes à camembert, conçues en bois et dédiée à l'emballage du fameux fromage normand AOP. L'emballage du pont-l'évêque, un autre fromage régional certifié AOP.

Le texte a bien été adopté par le Parlement, avec 426 voix pour, 125 contre et 74 abstentions. Mais selon l'eurodéputée Karima Delli, "le pont-l'évêque, le mont d'or et le camembert sont sauvés. L'Europe n'interdira pas les boîtes en bois pour les fromages AOP", a-t-elle lancé. Une information rapidement confirmée par la députée européenne normande Stéphanie Yon-Courtin : "Victoire pour l'Europe et l'écologie ! Notre objectif : des emballages recyclables partout en Europe ! La priorité : se débarrasser des emballages les plus nocifs et du suremballage ! Avec quelques exceptions : les bourriches d'huîtres, les barquettes de fraises ou les boîtes de camembert seront protégées pour conserver notre savoir-faire."

Ces mesures sont étudiées alors que les Européens n'ont jamais été aussi pollueurs en ce qui concerne les déchets d'emballage. Le Parlement européen souhait alors réduire de 10% minimum leur volume par habitant d'ici 2035 en poussant le recyclage et le rendant obligatoire d'ici 2030.