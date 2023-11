Lisieux. Jean-Michel Larqué et d'autres anciens joueurs de l'AS Saint-Etienne en dédicace

Avis aux nostalgiques, certains des membres de la grande équipe de Saint-Etienne se déplacent en Normandie. Nombreux se souviennent encore de la grande épopée de 1976, avec la victoire héroïque face aux Ukrainiens du Dynamo Kiev ou les larmes et les maudits poteaux carrés de Glasgow, lors de la défaite face au Bayern Munich. Toujours populaires et présents dans la mémoire des Français, certains membres de cette équipe de légende seront à Lisieux mercredi 22 et jeudi 23 novembre.

Deux créneaux de rencontre

A l'occasion de son centenaire, la Ligue de football de Normandie, dont le siège est dans le pays d'Auge, a invité certains anciens joueurs. Parmi eux, Jean-Michel Larqué, resté présent dans les médias et ayant formé un illustre duo avec Thierry Roland, mais aussi Christian Lopez, aux 39 sélections en équipe de France. Retrouvez-les le mercredi 22 novembre, entre 16h et 16h30, au magasin Intermarché de Lisieux et, le lendemain, jeudi 23 novembre, dans les locaux de la Ligue, toujours à Lisieux, entre 10h30 et 11h30.

Tout le monde peut participer à ces séances de dédicaces, qui sont sans inscriptions au préalable.