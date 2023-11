Tempête Ciaran. L'établissement scolaire de votre enfant sera-t-il ouvert lundi dans la Manche ?

Certains établissements scolaires du département de la Manche ont subi des dégâts matériels à la suite du passage de la tempête Ciaran, jeudi 2 novembre. Ces dégradations sont susceptibles de gêner l'accueil des élèves lundi 6 novembre. "Les services de l'Etat et des collectivités territoriales mettent tout en œuvre pour que ces perturbations soient le plus faibles possible", explique la préfecture de la Manche au lendemain de cet événement climatique.

Pour les écoles

Les parents sont invités à se rendre devant les mairies et les écoles à partir de dimanche, 15h. L'information de l'ouverture ou non de l'école le lundi matin sera affichée. Par ailleurs, une liste des écoles ouvertes sera mise à jour samedi 4 et dimanche 5 novembre à 12h et 18h sur le site de la préfecture de la Manche.

Pour les collèges et lycées

En dehors du collège Jacques Prévert de Coutances, qui va rouvrir le mardi, tous les collèges et lycées du département assureront l'accueil des élèves, lundi 6 novembre, aux horaires habituels.

Vue sur la toiture du collège Jacques-Prévert à Coutances.