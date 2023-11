Tempête Ciaran. Quelles sont les routes toujours barrées dans la Manche ?

Les équipes du Département de la Manche étaient encore à pied d'œuvre vendredi 3 novembre pour continuer à dégager le réseau secondaire des routes après le passage de la tempête Ciaran. Plusieurs jours seront encore nécessaires avant un retour à la normale.

La liste des routes barrées

Des routes départementales restent problématiques. Dans le Val de Saire, D210 reste coupée entre Saint-Pierre-Eglise et Fermanville en raison d'un câble à terre. Beaucoup de routes sont encore barrées aussi dans le centre-Manche avec nombreux problèmes à Créances, Pirou et Lessay. A Marigny, les D435 et 446 restent inaccessibles, c'est le cas aussi pour la D88e1 à Tessy-sur-Vire, ou encore la D91 au niveau de l'église de Moon-sur-Elle à cause d'une ligne EDF au sol. Enfin, dans le sud-Manche, la D313 à Céaux et la D178 à Saint-Aubin-de-Terregatte restent fermées.