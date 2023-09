Orne. Secours populaire : une hausse inquiétante des demandes et un appel au don

Le Secours populaire de l'Orne a réuni, lundi 11 septembre, ses bénévoles au siège de la fédération à Argentan pour présenter une déclinaison départementale du 17e baromètre de la pauvreté et de la précarité d'Ipsos. "La situation est très préoccupante", réagit Charlène Brindejonc, directrice et secrétaire générale du Secours populaire de l'Orne.

Dans le département, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 11 % par rapport à janvier 2023. Il y a également 18 % de plus de retraités et 12 % de plus de salariés qui se retrouvent dans une situation précaire voire pauvre. Un constat similaire dans la Manche, avec une hausse de 12 % de ses bénéficiaires. "Les chiffres seront à revoir à la hausse, selon la capacité des autres associations à poursuivre l'accueil du public", explique Charlène Brindejonc.

"Fin 2023, on sera proche du demi-million d'euros de déficit"

À l'instar des Restos du cœur et des autres associations d'aide alimentaire, le Secours populaire rencontre de sérieuses difficultés financières. En décembre 2022, l'association a fait ses comptes, et ils n'étaient pas bons. "Il nous manquait 150 000 euros pour boucler le budget. Fin 2023, si la tendance ne s'inverse pas rapidement, on sera proche du demi-million d'euros de déficit", s'inquiète la directrice. L'association serait obligée de diminuer ses activités, voire de fermer. "On n'en est pas là aujourd'hui, mais si la tendance ne s'inverse pas, on sera malheureusement obligés de prendre des décisions difficiles", conclut-elle.

C'est pour cette raison que le Secours populaire de l'Orne lance à son tour un appel à l'aide. Il est possible de faire un don sur le site de l'association www.secourspopulaire.fr ou dans une des dix agences du département.