Le Havre. "Je risque de perdre la vue" : treize centres Alliance Vision déconventionnés

Trouver un ophtalmo risque d'être très compliqué à partir du lundi 21 août dans le secteur du Havre. L'Assurance maladie a annoncé vendredi 21 juillet le déconventionnement des treize centres Alliance Vision, dont celui basé au Havre, à partir du lundi 21 août. Le réseau est soupçonné de fraude à hauteur de 21 millions d'euros.

Ce sont donc, des milliers de patients qui se retrouvent sans ophtalmologue ou qui vont devoir payer de leur poche la consultation. Trouver un nouveau médecin ne s'annonce pas chose aisée. Rare sont les ophtalmologues qui prennent de nouveau patients.

Exemple avec Samuel Plumereau, un habitant de Bolbec, chauffeur routier, qui a contacté notre rédaction. Il souffre de diabète et a besoin de soins avec un ophtalmologue tous les mois. Il doit réaliser des IVT, des injections de médicaments dans la rétine sous anesthésie locale, pour ne pas devenir aveugle.

"Je me retrouve dans la panade"

"Actuellement je me retrouve dans la panade. Je sais très bien que sans ces soins je risque de perdre la vue et donc mon travail. J'ai appelé une cinquantaine d'ophtalmos et on me dit qu'on ne fait pas d'IVT ou qu'on ne prend pas de nouveaux patients. Mon traitement coûte presque 2 000 euros par mois. Avec mon salaire de chauffeur routier, je ne le couvre même pas. Est-ce que c'est au patient de chercher un ophtalmo alors que c'est la Sécu qui déconventionne ? C'est à elle de chercher une solution pour chaque patient. Les patients sont innocents dans cette affaire. Ce sont eux qui trinquent."

Pour tenter de trouver une solution, Samuel Plumereau a fait appel au médiateur de la CPAM. Cette dernière confirme être contactée par de nombreux patients d'Alliance Vision. Elle précise que l'Assurance maladie n'a pas de listing d'ophtalmos disposants de places et n'a pas la main pour obliger un médecin à prendre un patient. En cas d'urgence, elle appelle les patients à se rendre aux urgences ophtalmologiques du Havre.