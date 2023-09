La Hague. "Je suis avec mes chèvres et la mer en face de moi tous les jours !" : Bruno Paysant est éleveur dans la Hague

"La mer, les landes de Vauville, c'est tout ma vie, c'est un territoire que je connais comme ma poche !" Bruno Paysant est passionné par son métier. Il est exploitant agricole depuis 1985 à Vauville, dans La Hague. L'exploitation était gérée auparavant par ses parents. C'est l'une des plus vieilles familles de cette commune de 300 habitants. Tout le monde se connaît ici. Avec "400 hectares de landes communales", cet agriculteur âgé de 67 ans possède un droit de pacage ancestral depuis l'époque de la révolution. Cela signifie qu'il est l'un des rares exploitants à avoir encore le droit de mettre ses animaux dans les landes de Vauville, paysage typique de la presqu'île, pour qu'ils puissent y pâturer librement.

Il élève

des centaines d'animaux

Bruno Paysant assure ainsi la préservation des lieux et celle des races patrimoniales comme le Roussin de la Hague, la chèvre des fossés et le cob normand. Et la liste de ses animaux est longue : "J'élève des chèvres - 14 ont été tuées dans les incendies de La Hague en juillet 2022 -, des moutons Roussin de la Hague originaires des landes de Vauville et des dunes de Biville, 70 chevaux, 18 poulinières et trois étalons pour la compétition, ainsi que des vaches allaitantes."

"Je n'ai quitté Vauville

que pour mon service militaire"

Ses chèvres vivent en toute liberté : "Ce n'est pas toujours facile vu mon grand âge de courir dans les coteaux", affirme-t-il en souriant. Né à Vauville dans une ferme, Bruno Paysant n'a jamais quitté son village. "Je n'ai quitté Vauville que pour mon service militaire à Sissonne dans l'Aisne", indique celui qui ne connaît pas trop non plus les vacances. "Aujourd'hui, je pourrais être en retraite, je commence à y réfléchir." L'éleveur prépare la succession mais "tant que j'ai la santé, je resterai, car c'est ma vie l'élevage, je suis un éleveur pur et dur et j'aime me promener dans les landes. C'est super, c'est toute ma vie. Je suis face à la mer avec mes chèvres tous les jours." Que demander de mieux ? Bruno Paysant a participé début août à la foire aux moutons à Jobourg avec, cette année, l'organisation pour la première fois d'un concours de chèvres des fossés.

Ce jour-là, il y avait 80 animaux en compétition, et Mimosa, l'un des animaux de Bruno Paysant, a été la grande gagnante. "C'est une première, cela faisait une douzaine d'années que je n'y participais plus trop, la dernière, c'était à Rennes", conclut l'éleveur qui envisage à nouveau de se présenter à des concours.