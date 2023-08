Géologie. Descendez 30 mètres sous terre au Souterroscope de Caumont-sur-Aure

À 30 mètres sous terre, descendez dans l'ancienne mine d'ardoises du XIXe siècle de Caumont-sur-Aure, au cœur du bocage normand. Au Souterroscope, vous découvrirez l'univers du cycle de l'eau, des mineurs et une exposition de minéraux du monde entier.

Avec l'aide de la technologie

Des vidéos pédagogiques sont diffusées sur des écrans géants et la muséographie s'articule autour d'animations sonores et lumineuses, tant spectaculaires que ludiques. Vous pourrez également voir la nappe phréatique qui affleure dans l'une des salles. Son eau pure, bleu turquoise, offre un spectacle peu commun. Clou du spectacle : une nouvelle animation numérique clôt la visite en mettant en lumière les minéraux et le travail technique des mineurs. Avec le spectacle d'eau et lumière également proposé aux visiteurs souterrains, la visite est à la fois spectaculaire et ludique. Le tout dans une fraîcheur bienvenue lorsqu'il fait chaud dehors : la température ne dépasse pas les 12 °C !

Pratique. Route de Saint Lô, Caumont-sur-Aure.