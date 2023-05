Réforme des retraites. Manifestations du 6 juin : à quoi faut-il s'attendre dans la Manche ?

De nouvelles manifestations contre la réforme des retraites seront organisées mardi 6 juin dans le département de la Manche. Ces rassemblements seront proposés par l'intersyndicale au même moment que les commémorations du Débarquement de Normandie.

Des perturbations sont à prévoir dans les grandes villes du département aux alentours de 10 h 30, place de la mairie à Coutances, Granville et Saint-Lô, et place Napoléon à Cherbourg, et à 15 h 30, place de la mairie à Avranches. Des défilés seront ensuite organisés dans les rues de la ville.

