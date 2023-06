Bonne table à Cherbourg. Au Clopoing, une cuisine autour du poisson

Ce qui frappe, avant d'entrer au restaurant Le Clopoing, quai Caligny à Cherbourg, c'est cette jolie façade bleu océan ornée d'un crabe. Si vous voulez manger des fruits de mer ou du poisson, vous êtes au bon endroit. Les tables sont vite occupées, à commencer par celles situées près de la fenêtre panoramique, à l'étage. Elle offre une vue magnifique sur l'avant-port et le pont tournant. Arrivé dans la salle, je me retrouve plongé dans une ambiance rétro avec de jolies tables vintage en formica.

Un poisson différent chaque jour

Je me laisse tenter par la seiche cuisinée exceptionnellement ce jour-là sous la forme d'un "fish and chips". C'est la saison, ce poisson est pêché en mai. "L'idée est partie d'un pêcheur qui pouvait m'obtenir des têtes de seiche, et nous nous sommes inspirés d'une recette espagnole", explique le gérant Matthieu Lamblin. Un régal !

La seiche servie avec des frites.

On peut aussi déguster un poisson sans friture bien sûr. Il est différent chaque jour : daurade, aiglefin, tacaud, merlu, lieu jaune, colin... Les poissons sont accompagnés de légumes de saison du Val de Saire, de tagliatelles, riz ou frites et d'une sauce. Pour ce plat, comptez 15 €. À la carte également, des moules, le fish and chips, l'araignée ou le tourteau au maillet. Il est également possible de partager une assiette de bulots, d'huîtres, ou encore de saumon fumé maison. Pour les desserts, fait maison aussi, le chef en propose deux par semaine. Lors de notre visite, nous avons eu le droit à la charlotte au chocolat et à la crème brûlée (7 €). Il est également possible de déguster des glaces artisanales bio d'Yvetot-Bocage.

La daurade sauce crème et cidre, et son riz.

Le restaurant a ouvert ses portes le mardi 4 avril. Matthieu Lamblin, installé à Cherbourg depuis sept ans, travaillait avant comme ingénieur dans la construction navale. Il souhaitait rester dans la région et créer son entreprise : il a opté pour un restaurant, lui qui aime cuisiner.

Pratique. Adresse : 48, quai de Caligny à Cherbourg. Restaurant ouvert le mardi, de 19 h à 22 h, et du mercredi samedi, de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h. Tél. 02 33 43 42 23.