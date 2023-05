Formule 1 . Les Normands Gasly et Ocon dans les points au GP de Miami

À la fin, c'est toujours Verstappen qui gagne. Le champion du monde a survolé le Grand prix de Formule 1 de Miami, dimanche 7 mai, même s'il ne s'élançait que de la 9e place après un drapeau rouge malheureux en qualification. Le Néerlandais a patiemment remonté la grille jusqu'à croquer son coéquipier Sergio Perez, pourtant parti en pôle mais qui avait bien moins de rythme. Encore un doublé, donc, pour les Red Bull qui semblent définitivement intouchables.

Fernando Alonso et son Aston Martin signent une belle troisième place et un quatrième podium en cinq courses.

Les deux Normands dans les points

Côté normand chez Alpine, la réaction a été appréciée après le calvaire de Bakhu. Le pilote de Bois-Guillaume, Pierre Gasly, signe une belle 8e place et ne pouvait certainement pas espérer beaucoup mieux, même s'il s'élançait en troisième ligne, à la 5e place. "Je pense qu'on manquait un peu de performance pour se bagarrer avec les Mercedes et les Ferrari, a-t-il réagi à la fin de la course au micro de Canal +. C'est quand même positif, il va falloir continuer de progresser."

P8, Pierre Gasly revient sur sa course au micro de Pauline Sanzey 🏎️#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/Pn4On2ercR — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 7, 2023

Son coéquipier Esteban Ocon, le pilote d'Évreux, 9e, est légèrement plus frustré à la fin de la course. "On avait une bonne vitesse mais ça ne sourit pas trop. On a essayé une stratégie décalée mais ça n'a pas fonctionné, mais on peut être content de notre week-end", a-t-il réagi, également au micro de Canal +.

Un week-end solide pour les Alpine malgré un résultat en dessous des attentes pour Esteban Ocon 💥#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/E49leU7Wn3 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 7, 2023

Au classement des pilotes, Pierre Gasly est désormais 10e avec 8 points, et Esteban Ocon 12e avec 6 points. Côté constructeur, Alpine est à égalité avec Mclaren à la 5e place, derrière Red Bull, Aston Martin, Mercedes et Ferrari.

Prochain rendez-vous en Italie à Imola le 21 mai.