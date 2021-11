Le Chabada : une cuisine qui fait chanter les papilles

C’est un serveur au charme suranné, qui n’est pas sans évoquer l’Amérique des années 20 qui vous accueille au Chabada. Une fois passé le seuil, place à une ambiance tamisée et feutrée où les boas de plumes côtoient des banquettes zébrées. Amusés par cette ambiance qui sort de l’ordinaire nous nous installons.



Le choix est d’autant plus difficile que les plats qui passent, destinés aux autres tables, ont l’air plus appétissant les uns que les autres. La tablée est unanime : ce sera un menu à 12 €, entrée-plat ou plat-dessert. Je me laisse tenter par une escalope de poulet au camembert, accompagnée de pommes-de-terre, aussi crémeuses qu’onctueuses, un régal. Mes voisins ont préféré une tranche de bœuf, accompagnée de sa sauce béarnaise et d’un blini de pomme-de-terre. Le seul point noir pour les gourmands : trop peu de sauce.



Au moment du dessert, pas un bruit chacun déguste, en silence. Qui des sorbets aux fruits ; qui un pochon normand et sa crème anglaise, pour lequel mon voisin ne tarit pas d’éloges ; qui enfin, un moelleux au chocolat et son coeur coulant au chocolat blanc, allégé d’une petite quenelle de sorbet au coquelicot. Le chabada : un endroit qui comblera aussi bien les gourmands que les gourmets.



Pratique. Le Chabada, 6 rue Armand Carrel, Rouen. Ouvert du mardi midi au samedi soir. Tél 02 35 71 58 20.