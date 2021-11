La P’tite Cocotte nous donne des ailes

Proposez-moi de retourner me restaurer à la P’tite Cocotte et je pousserai un cocorico de plaisir ! Situé au 18 rue du Champmeslé, ce café-resto joue la carte de la convivialité pour se sentir comme à la maison. Dans l’ambiance chaleureuse et généreuse d’un bistrot, les conversations se mêlent aux bruits des couverts pour donner un concert qui ouvre l’appétit. Une fois attablé, j’opte pour une formule à 12 € avec entrée, plat et dessert, tandis que mes voisins de table, plus raisonnables, choisissent une formule plat-dessert pour 10,50€.



Déjeuner gourmand

En entrée, je me laisse tenter par une tarte aux poireaux, accompagnée d’une petite salade assaisonnée. Arrive au même moment, par un serveur rapide et polyvalent, lomo de porc au piment d’espelette, dos de cabillaud pané au caramel balsamique et saucisson chaud de Lyon de mes convives. Ils sont dégustés en quelques coups de fourchette. J’enchaîne sur un steak tartare à préparer soi-même, entouré de ses petites pommes de terre sautées. Après tous ces plats plus appétissants les uns que les autres, c’est au tour des desserts de mettre notre gourmandise à rude épreuve. Île flottante maison, moelleux au chocolat et tarte au citron meringuée, ces grands classiques font mouche. Parfaite pour une pause-déjeuner, la P’tite cocotte n’est pas conseillée aux estomacs de poussin !



Pratique. 18 rue du Champmeslé, à Rouen. Tél. 02 35 08 38 91.