Table rouennaise : le charme intact du Métropole

Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre y avaient leurs habitudes. Aujourd’hui, quand le soleil pointe le bout de son nez, sa terrasse accueille voyageurs et habitants.

Plats normands

Mais Le Métropole n’est pas qu’un café. C’est un restaurant où il fait bon déjeuner. En semaine, vous y découvrirez une carte de spécialités locales ou gastronomiques intéressante. Ce midi-là, le patron nous accueille avec le sourire et dynamisme.

Je choisis la formule à 13 €, plat-dessert, en optant, pour débuter, par les tagliatelles au saumon frais, accompagnées de poireaux cuits au beurre. Si la portion aurait pu être plus généreuse (mon voisin de droite en dira de même avec sa salade du berger), la présentation est très soignée et le résultat en bouche convaincant. Pendant ce temps, un autre compagnon de table semble apprécier l’assiette de la Mère Harel, un ensemble copieux d’un demi-camembert chaud, de pommes de terre et de charcuteries.

Une tarte poire-chocolat, excellente, et un petit café viennent conclure le repas.

Pratique. Le Métropole, 111, rue Jeanne d’Arc. Tél. 02.35.71.58.56. Ouvert du lundi au samedi.

Toutes nos idées restos sont ici