Cherbourg. Vente aux enchères : six bouteilles de vin adjugées pour 13 500 €

Lundi 20 février, Maître Samuel Boscher, commissaire-priseur de Cherbourg a organisé une nouvelle vente aux enchères. Celle-ci était destinée à tous les amateurs de bons vins.

Les enchères s'envolent

Parmi les belles enchères, deux magnums de champagne Moët et Chandon – Dom Perignon de 1969 ont été adjugés à 2 070 euros, dix-huit bouteilles de Château Latour-Pauillac de 1985 à 6 750 euros, six bouteilles de Château Le Pin-Pomerol de 2001 à 13 500 euros, soit 16 200 € nets avec les frais, mais aussi, pour la même année, douze bouteilles de Château Latour-Pauillac et douze de Château Mouton Rotschild-Pauillac, les deux lots ayant été adjugés à 4 600 euros chacun.

La prochaine vente aura lieu lundi 6 mars à 13 heures et s'intéressera aux véhicules, ainsi qu'au matériel de garage et de bureau, toujours à l'hôtel des ventes, 4 rue Noyon à Cherbourg.

Pratique. Vente en live sur interencheres.com et drouot.com. Renseignements par téléphone au 02 33 20 56 98 ou par mail à boscherencheres@orange.fr.