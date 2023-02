[Vidéo] Insolite. Ventes aux enchères à Cherbourg : un fan-club de personnes âgées à 500 km de là

Un rendez-vous attendu par ces résidents ! Maître Samuel Boscher, commissaire-priseur à Cherbourg, a eu l'agréable surprise de recevoir un mail en provenance d'une de ses confrères lui annonçant qu'il était suivi à près de 500 km… par des seniors en Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Maître Samuel Boscher, commissaire-priseur à Cherbourg, lors d'une vente aux enchères organisée lundi 6 février.

L'activité "enchères" proposée en Ehpad

La scène se passe dans un établissement de Joigny, dans le département de l'Yonne, entre Troyes et Auxerre. En effet, les cadres santé de cette résidence proposent l'activité "enchères" sur interencheres.com, le site n°1 des ventes aux enchères en France. "Je ne vous connais que de nom et me permets cependant de vous faire part d'une conversation que je viens d'avoir avec un client", explique par message Maître Emilie Bougerolles, de Joigny, au commissaire-priseur cherbourgeois. "Il m'explique que sa mère est désormais en maison de retraite et qu'il a proposé à la structure l'activité 'interencheres'."

Maître Samuel Boscher Impossible de lire le son.

Évidemment, cette activité est proposée dans un cadre ludique, il n'y a pas d'achat, les seniors suivent cette vente comme à la télé ou un spectacle. "Cela me touche beaucoup, c'est quand même fantastique que, grâce aux ventes aux enchères publiques, on propose une animation et on anime des Ehpad, nous avons un côté amuseur", témoigne Maître Boscher.

Maître Boscher, le "chouchou" des résidents

Ces pensionnaires, essentiellement des femmes, considèrent Samuel Boscher comme leur maître "grand favori", le commissaire-priseur est leur "chouchou" : "Parfois, elles s'inquiètent pour votre santé, ne vous trouvant pas assez couvert, cela m'a fait sourire", ajoute Émilie Bougerolles. À chaque vente comme ce lundi 6 février, Maître Boscher ne manque pas de faire un "petit coucou" à son fan-club !