TGV Le Havre-Marseille. Un possible retour aux anciens horaires ?

D'une même voix, en octobre dernier, les maires de Rouen et du Havre avaient interpellé la SNCF et le ministre des Transports, Clément Beaune, au sujet des nouveaux horaires du TGV Le Havre-Rouen-Marseille. Depuis le mois de décembre, le train quitte en effet la cité Océane en milieu d'après-midi (au lieu de 7 h 49) pour une arrivée à Lyon à 20 h 36 et à Marseille à 22 heures passées (au lieu de 14 h 23). Une nouvelle grille moins adaptée aux voyageurs normands, dont certains avaient lancé une pétition, redoutant, comme les élus, une forte baisse de la fréquentation qui conduise à terme à la fermeture de cette ligne.

Un bilan avant juin

En réponse, le ministre des Transports indique avoir demandé au président-directeur de la SNCF Voyageurs de dresser un bilan de ce changement d'horaires avant juin 2023. À sa demande, l'entreprise s'engage par ailleurs à réserver auprès de SNCF Réseau les sillons correspondant à un éventuel retour aux horaires antérieurs, qui demeure donc une possibilité, "dès le second semestre 2023".

"Les interpellations et la mobilisation des voyageurs et des élus ont du bon", a réagi sur Twitter l'Association de défense des usagers du rail normand.

Ce changement d'horaire a été choisi par la SNCF pour notamment optimiser la maintenance des rames, Le Havre ne disposant pas encore de technicentre.