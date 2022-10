TGV. Quel avenir pour la ligne Le Havre-Marseille ?

Le TGV ne partira plus le matin de la Normandie mais l'après-midi. La SNCF a décidé de modifier les horaires de la ligne Le Havre-Marseille à partir du 11 décembre prochain. L'unique TGV en Normandie dépendant de la vallée de la Seine à la vallée du Rhône, décollera désormais à 15 h 41 de la gare du Havre au lieu de 7 h 49 actuellement, pour une entrée en gare de Marseille Saint Charles vers 22 h 24. Les horaires sont inversés dans l'autre sens, le départ se fera tôt le matin depuis Marseille pour un retour en milieu de journée en Normandie. À Rouen et au Havre, cette inversion des horaires est mal plutôt perçue.

Une ligne sans correspondance

Une pétition en ligne a déjà été envoyée pour "sauver" le TGV normand, réunissant un peu moins de 500 signatures au jeudi 20 octobre. À deux jours des vacances scolaires, quelques voyageurs ont pris le départ ce jeudi matin depuis la gare rive droite, direction la Provence ou la région Rhône Alpes. Daniel André, utilise la ligne 6 à 7 fois par an pour aller voir sa fille dans la région de Lyon. "Pour moi c'est très pratique, mon épouse étant handicapée, avec cette ligne on peut aller à Lyon sans passer par Paris, parce qu'avec un fauteuil roulant, ce n'est pas évident de se déplacer dans un métro" , explique -t-il.

Les élus du territoire se mobilisent

D'autres voix, celles des politiques, se sont également élevées contre ces changements. Les maires de Rouen et du Havre, Nicolas Mayer Rossignol et Edouard Philippe ont envoyé un courrier commun, lundi 17 octobre, à la direction de la SNCF pour réclamer le maintien des horaires initiaux de la ligne. Les deux élus ont révélé qu'elle "répond à de réelles attentes touristiques… Elle sert aussi des enjeux économiques dont l'importance a été renforcée par l'affirmation de l'Axe Seine". Quelques jours plus tôt, les 10 députés et les 6 sénateurs de la Seine-Maritime, mettaient, eux aussi, la pression sur la compagnie ferroviaire, évoquant, dans un courrier collectif, des horaires "pas adaptés aux usages de cette ligne" .

De son côté la SNCF explique avoir changé les horaires pour des raisons d'opérations d'optimisation des cadres et dans l'objectif d'amener davantage de voyageurs sur la liaison. Le groupe rappelle par ailleurs que moins de la moitié des voyageurs de cette ligne au départ de la Normandie se rend jusqu'au Sud-Est de la France, même si la SNCF refuse de dévoiler les chiffres de fréquentation et le taux de remplissage du TGV Inoui , des données qui sont "considérées comme confidentielles, dans un marché désormais ouvert à la concurrence".