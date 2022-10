Seine-Maritime. Édouard Philippe et Nicolas Mayer-Rossignol ensemble contre le changement d'horaires du TGV normand

L'un roule pour le Parti socialiste, l'autre pour Horizons, composante de la majorité présidentielle. Mais Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, et Édouard Philippe, celui du Havre, savent s'entendre sur les grands projets, notamment autour de l'Axe Seine.

Une arrivée à Marseille à plus de 22 heures

C'est la question du TGV normand entre le Havre et Marseille qui les pousse, lundi 17 octobre, à rédiger un courrier commun adressé au président de la SNCF. En cause, cette volonté de la SNCF d'inverser les horaires sur cette ligne Le Havre-Rouen-Marseille à partir du 11 décembre. Le TGV qui partait jusqu'alors du Havre à 7 h 49 partira désormais à 15 h 41, pour une arrivée à Marseille à plus de 22 heures. Cela "empêchera [les usagers] de prendre des correspondances vers d'autres destinations", estiment les deux élus, qui ajoutent : "À Rouen comme au Havre, nous redoutons surtout que cette annonce ne précède la suppression de notre unique TGV normand."

Rappelant leur attachement à l'Axe Seine, à la desserte ferroviaire de la région et des grands ports, ils encouragent en creux le président Jean-Pierre Farandou à revenir sur sa décision.

Sur les réseaux sociaux, les associations d'usagers, comme l'Adurn, ont largement exprimé leur opposition à ces nouveaux horaires.