Cadeaux. Retrouvez le Chrono Quiz dès ce lundi 2 janvier

Chaque matin, vers 9 h 25, répondez à un maximum de questions en 30 secondes. Si vous êtes la personne qui a donné le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin de la semaine, vous gagnez le cadeau !

Du lundi 2 au vendredi 6 janvier, remportez deux jeux vidéo : Ring Fit Adventure et Nintendo Switch sports !

Dans Ring Fit Adventure, un jeu vidéo de fitness pour Nintendo Switch, vous explorez un monde fantastique pour vaincre un dragon culturiste et ses acolytes en faisant de l'exercice physique !

Courez sur place pour traverser des plaines d'herbes folles, pressez le Ring-Con contre votre épaule pour attaquer vos ennemis, et tenez des postures de yoga pour récupérer de l'énergie.

Frappez, lancez et smashez pour décrocher la victoire dans Nintendo Switch Sports sur Nintendo Switch ! Équipez-vous d'un Joy-Con et participez à toutes sortes d'activités sportives en bougeant comme si vous étiez réellement au cœur de l'action. Rassemblez vos proches et jouez ensemble sur une seule console ou affrontez des adversaires de tous horizons en ligne !

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi).

Rendez-vous dès lundi entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Laure et Alex au Chrono Quiz !