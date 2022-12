Métropole Rouen Normandie. Les élus votent davantage de contraintes pour la publicité dans l'espace public

Le document était en préparation depuis le début de l'année 2021 et a fait l'objet d'une large consultation. Les élus de la Métropole Rouen Normandie ont adopté, lundi 12 décembre, le nouveau Règlement local de publicité intercommunale, ou RLPi. L'objectif est d'harmoniser à l'échelle des 71 communes, les règles qui s'appliquent à la publicité dans l'espace public, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. "On travaille sur une réduction de la place de la pub, on va prioriser sur la qualité de notre paysage et sur la préservation de notre patrimoine", précise Djoudé Mérabet, vice-président de la Métropole en charge de l'urbanisme.

Et de préciser quelques-uns des changements à venir : moins de publicité dans les entrées de ville, une restriction des horaires de la publicité numérique, qui sera interdite sur les toits… "On va aussi essayer de préserver les perspectives en bord de Seine", précise l'élu. Autre changement majeur, la réduction des formats : "Aujourd'hui, vous avez des formats entre 8 et 12 m 2 , on va passer à moins de 5 m 2 ." Le document précise que les publicités classiques ne peuvent plus effectivement dépasser les 4,7 m2 , encadrement compris. Les publicités numériques sont même réduites à 2,5 m 2 .

Des changements progressifs

La délibération a bien été adoptée mais les changements ne se font pas du jour au lendemain. Pendant un an, les partenaires, comme les chambres de commerce, les chambres des métiers, les communes, vont se prononcer sur le document qu'ils peuvent contester. Les premiers effets pour les publicités seront visibles dans deux ans, dans six pour les enseignes.