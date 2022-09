Rouen. Tour de passe-passe avec Leblanc : sur les traces d'Arsène Lupin

Tout le monde connaît Maurice Leblanc et son héros Arsène Lupin, qui ont une histoire particulière avec la Normandie et la ville de Rouen. Lucie Bienfait et Benjamin Blanchard, passionnés de l'auteur, animent cette visite guidée originale. "Maurice Leblanc est né le 11 décembre 1864 rue Fontenelle", explique Lucie. Son père était négociant en charbon et sa mère fille de teinturier. Il évolue dans le milieu de la haute-bourgeoisie rouennaise, étudie au collège Bourbon, aujourd'hui Lycée Corneille, puis quitte Rouen à l'âge de 24 ans pour commencer sa carrière de chroniqueur et nouvelliste. "L'environnement rouennais l'a profondément marqué comme en témoignent ses premiers écrits comme 'Les portes de Saint-Maclou' ou 'Une femme'." Cette visite, dont la géographie se concentre en centre-ville, permet de revenir sur les traces de l'auteur. "Chaque étape nous permet d'aborder une thématique : le lien qu'il entretient avec la presse écrite, les adaptations des romans d'Arsène Lupin ou encore ses rapports à la justice…" Car la visite a autant pour but de présenter au public l'auteur que son héros Arsène Lupin.

Gentleman et cambrioleur ?

Magicien autodidacte et conférencier, les talents de Benjamin Blanchard sont également mis à profit dans une autre visite proposée par l'office de tourisme : "Rouen est magique !" Cette fois-ci, il incarne un Arsène Lupin des temps modernes et ses tours de passe-passe viennent pimenter le commentaire. Benjamin a plus d'un tour dans son sac et les participants à cette visite sont invités à bien surveiller leurs affaires. Il nous livre sa vision du personnage phare de Maurice Leblanc. "Un homme gouailleur, fier de lui et séducteur." Grâce à des tours de close-up, magie de proximité, le magicien nous immerge dans le monde de ce héros de fiction, amateur de femmes et de bijoux précieux, rusé et habile de ses mains, privilégiant toujours l'interaction. Au cours de cette visite, Benjamin se libère de ses menottes, réalise des tours de cartes fascinants ou s'amuse à faire disparaître puis réapparaître des objets.

Lupin a le vent en poupe

"Nous avons imaginé cette visite en juillet 2021 en surfant sur le succès de la série Netflix et parce que nous avons aussi réalisé que, bien qu'il soit Rouennais, la ville ne lui rend pas vraiment hommage : les traces de son passage restent bien discrètes." Paradoxalement les Rouennais, qui connaissent bien Arsène Lupin, ont oublié son auteur. "Cette visite est construite de façon que chacun y trouve son compte, souligne Lucie. Les curieux auront plaisir à découvrir son histoire, et les fins connaisseurs souriront de certains détails telles que des répliques qu'emprunte Benjamin pour incarner son personnage ou des clins d'œil à ses plus fameuses aventures qui nous emmènent aux quatre coins de la Seine-Maritime." Finalement, c'est par le personnage de Lupin que se dévoile Leblanc !

Pratique : Vendredi 23 septembre à 15h rdv esplanade du Musée des beaux-arts à Rouen. 13 à 15€. Réservation obligatoire sur rouentourisme.com