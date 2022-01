Femmes : le sport renforce aussi la confiance et l'estime de soi

Et les conséquences de celle-ci vont encore plus loin. La majorité des femmes fait d’abord du sport pour des raisons de santé et d’esthétique. Mais au-delà du bien-être, le sport apporte aussi une véritable force mentale.

Encaisser les chocs

73 % des femmes interrogées affirment que la pratique d’un sport les rend émotionnellement plus fortes. Pour celles-ci, le sport aide à se fixer des objectifs, à s’imposer une certaine rigueur, à acquérir une bien meilleure confiance en elles. Il est vécu comme une plus-value dans la vie de ces actives qui disent se relever plus facilement après un échec ou une épreuve douloureuse. L’activité sportive leur apprend à faire preuve de beaucoup plus de volonté et de détermination. Par exemple, elles appréhenderont une reconversion professionnelle comme un défi.

Mais nul besoin pour ressentir ces bienfaits de se fixer une préparation de championne. L’entretien de sa forme quinze minutes par jour chez soi ou au grand air, ou encore 30 à 40 minutes trois à quatre fois par semaine dans une salle de sport ou de remise en forme, suffirait.