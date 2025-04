Rouen. J'ai testé le MMA pour femmes... et il ne faut pas avoir peur de prendre des coups !

Ce n'est pas tous les jours qu'on peut s'initier au Mixed martial arts (MMA), et encore moins au MMA pour femmes. Ce sport de combat regroupe des techniques issues de plusieurs arts martiaux et sports de combat : judo, boxe, karaté, etc. Pour en découvrir les rudiments, je me suis rendue cette semaine à l'Atelier du Combat, situé route du Havre à Rouen. L'établissement a ouvert en début d'année. "J'enseigne le kung-fu, le Shaolin, le cross-fit, le muay-thaï, le MMA et la gymnastique chinoise", introduit Richard Castillo, coach et fondateur du lieu. "Il y a des positions de lutte, des affrontements, des sparrings [entraînements]", explique-t-il. S'il a mis en place un créneau de MMA 100% féminin, c'est parce qu'"il y avait une demande de la part des filles qui voulaient s'entraîner entre elles. Je souhaitais créer un lieu sécurisant".

Entraînement et combats

Première étape avant tout exercice, l'échauffement pour réveiller les articulations : poignets, chevilles, genoux… Pour l'instant, pas de surprise, jusqu'à ce que je doive enchaîner les roulades sans que ma tête touche le sol. De quoi avoir la tête qui tourne. Heureusement que j'ai dernière moi plusieurs années de gymnastique. "Cet exercice permet d'apprendre à ne pas se prendre les genoux dans les dents" lorsqu'on esquive, justifie le coach. Ensuite, en binôme, nous avons utilisé un grand élastique. Dos à dos, entourées de l'élastique, nous avons couru chacune dans une direction en levant les genoux. Avec la tension de l'élastique, qui rend plus difficile le mouvement, j'ai commencé à fatiguer. Puis, un haltère dans chaque main, j'ai simulé le fait de donner des coups pour échauffer mes épaules et mes bras. C'était amusant, mais fatigant !

L'heure des choses sérieuses arrive. J'enfile des mitaines spéciales MMA, renforcées au niveau des phalanges. Je dois mettre des coups à mon adversaire, pendant qu'elle doit protéger son visage. Après m'être pris quelques coups à mon tour et avoir eu peur de finir avec un œil au beurre noir, nous avons enchaîné les mouvements : coups avec les mains, coups avec les pieds. Je me suis demandé si cette discipline était faite pour moi. S'en est suivie la lutte au sol pour faire tomber l'adversaire et le bloquer grâce à des techniques comme celle dite "d'étranglement".

Lorsque les affrontements ont commencé, j'ai ressenti de la peur. Je devais même porter un casque ! Je me suis pris des coups de pied et des coups au niveau du visage, que je protégeais en "position de garde", mes mains devant. Ce n'était pas agréable, mais à la fin, bizarrement, on se sent bien.

Pratique. Les cours de MMA pour femmes se déroulent à l'Atelier du Combat de Rouen les mercredis de 18h30 à 20h.