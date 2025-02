[En images] Rouen. L'Atelier du Combat, une salle d'arts martiaux pour tous

L'Atelier du Combat, salle de sport spécialisée en arts martiaux, a ouvert en début d'année route du Havre à Rouen. Le gérant et fondateur de la salle, Richard Castillo, a utilisé ses fonds propres pour remettre à neuf les locaux avec l'aide des élèves de son association, "Aksad" (120 licenciés). Jusqu'ici les élèves se retrouvaient dans des salles au Houlme, à Maromme et à Rouen. Désormais, les "aksadiens" peuvent s'entraîner en un seul lieu avec tout le matériel disponible : sacs de frappe, appareils de musculation, ring de boxe et bientôt une cage de MMA, sorte de "synthèse de tous les arts martiaux", selon le coach, dans laquelle se dérouleront des combats.

La salle possède tout le matériel nécessaire pour l'entraînement : sacs de frappe, mannequins, ring ou tatami, mais aussi appareils de musculation et de cardio. Une cage de MMA doit bientôt être installée.

Un planning complet

Arrivé à Rouen en 1989, Richard Castillo a fondé en 1991 "Aksad", l'Association de Kung-Fu Shaolin et autres disciplines. L'Atelier du Combat succède à l'association en ce début 2025. Issu d'un père chinois et d'une mère espagnole, le Normand d'adoption commence les arts martiaux très jeune, en 1974, au Chili. Il n'a alors que 4 ans. Il enchaînera avec ses premières compétitions à l'âge de 8 ans. "J'ai dû quitter le Chili ensuite pour des raisons politico-sportives, c'était à l'époque de Pinochet", explique Richard Castillo, qui a depuis fait le tour du monde. "J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, j'ai fait une trentaine de pays dans le cadre de la compétition… et séjourné neuf fois au temple Shaolin", poursuit le coach, qui emmène régulièrement ses élèves en Thaïlande, berceau de la boxe thaï, pour des stages d'entraînement.

Richard Castillo, le gérant et fondateur de la salle, a plus de 50 ans de carrière dans le sport de combat avec quatre titres de champion du monde. Il met aujourd'hui toute son expérience au service de ses élèves.

Il a obtenu pas moins de huit ceintures noires dans différentes disciplines et a accumulé quatre titres mondiaux dans sa carrière, dont le dernier en date au championnat du monde de MMA à Rome en novembre 2024, aux côtés de son élève Valentin Lebahy, lui aussi sacré champion du monde en amateur en K1.

L'Atelier du Combat est à la fois un lieu pour le loisir et pour la compétition. Certains élèves ont même participé à des tournois internationaux, comme Valentin Lebahy, à droite, champion du monde de MMA amateur en K1.

L'Atelier du Combat accueille tous les niveaux, hommes comme femmes. Le coach propose d'ailleurs des cours de "Ladies MMA", réservés aux femmes, en plus du MMA masculin et de diverses autres disciplines. Les tarifs varient de 30€ la semaine pour une séance (entre 1h et 2h30 selon le sport), à 60€ pour un accès illimité aux cours.

Les arts martiaux ne sont pas qu'une affaire d'hommes. Ici, les femmes ont toute leur place avec même des créneaux qui leur sont dédiés avec du "Ladies MMA". Si elles le souhaitent, elles peuvent suivre des cours mixtes.

Richard Castillo prévoit d'organiser une compétition de MMA pour les amateurs au Houlme fin mars.

Pratique. 117 bis route du Havre à Rouen. Lundi, jeudi et vendredi 12h-22h ; mardi 12h-20h30 ; mercredi 11h-22h et samedi 9h-16h. Renseignements et inscriptions sur atelierducombat.com ou 06 98 75 21 97.