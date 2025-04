Alençon. Il va représenter la France lors des championnats d'Europe de kung-fu

"Je n'ai pas envie de partir en Grèce pour me faire sortir dès le premier tour." A quelques jours de son départ pour les championnats d'Europe de kung-fu, Martin Masson est plutôt confiant. "Il y a forcément un peu d'appréhension car c'est ma première compétition internationale mais je me suis beaucoup entraîné physiquement et mentalement. Je me suis préparé pour gagner", assure-t-il.

Des jeux vidéo au kung-fu

Agé de 26 ans, Martin Masson n'a pas toujours été intéressé par le kung-fu. C'est en tombant sur une vidéo de la Fédération française des arts énergétiques et martiaux chinois (FFAEMC) que le jeune homme a eu le coup de foudre. "J'ai trouvé ça génial et spectaculaire, avoue-t-il. Au départ, je suis un joueur de jeux vidéo et, après avoir vu la vidéo, je me suis dit que c'était terminé."

Martin Masson revient sur son histoire avec le kung-fu. Impossible de lire le son.

L'histoire d'amour entre Martin Masson et le kung-fu n'a que sept ans. Pourtant, l'Alençonnais va bel et bien porter la tunique "bleu blanc rouge" lors des championnats d'Europe d'arts martiaux chinois, du 2 au 4 mai. "Quand j'ai débuté, je ne progressais pas assez vite donc je me suis inscrit dans trois clubs différents", raconte celui qui a ramené deux médailles, dont une en or, des derniers championnats nationaux, le 29 mars.

L'élève devient le maître

Depuis plusieurs années, le jeune champion transmet ses compétences dans son école, à Alençon. "J'ai commencé dans mon garage. Avec ma compagne, on a ensuite décidé de lancer une association et désormais, l'école a de vrais locaux", conclut-il. Le club "Shaolin Alençon" a officiellement été créé il y a quelques mois.