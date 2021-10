130 jeunes collégiens et lycéens bas-normads en compétition pour Courses en Cours hier à Alençon

Finale régionale de « Courses en cours » hier après midi à l? IUT d?Alençon... ... Une course de mini-bolides conçus d?abord en 3 D, puis fabriqués pendant toute l?année scolaire par des collégiens et lycéens de 25 établissements bas-normands... Propulsés par une cartouche de gaz ils devaient parcourir le plus rapidement possible, un circuit de 20 mètres..... une année de travail en groupe, pour élaborer aussi un stand de présentation, et trouver des sponsors....

C?est une équipe du lycée Pierre et Marie Curie de St-Lô qui remporte le prix régional et gagne son ticket pour la finale nationale à Paris le 26 mai... troisième prix pour le collège Louise Michel d?Alençon.... les deux équipes du collège Racine d?Alençon, se distinguent également... avec un prix de l?innovation et un prix pour le marketing

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire