L'UE ouvre des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord

France-Monde. "Un moment historique": l'Union européenne a ouvert mardi les négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, deux pays bloqués dans l'antichambre de l'Union depuis huit et dix-sept ans, mais le processus s'annonce encore long et difficile avant une intégration.