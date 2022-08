Caen. Une balade gustative avec les jardins d'été

Sur la thématique de la terre nourricière, les jardins d'été de Caen vous invitent à la flânerie et à la gourmandise. Étendu sur toute la ville, le festival végétal des jardins d'été propose des aromates, légumes, fruits et fleurs comestibles à voir, goûter et sentir. Plus d'une vingtaine de lieux comme le square Desibot ou la place Champlain accueillent des installations végétales. Pour profiter d'un potager géant composé de courgettes et de haricots grimpants, dirigez-vous avenue Albert-Sorel. Au centre commercial du Calvaire Saint-Pierre, vous trouverez des plantes curry, des arbres à fraises ou des baies de Goji.

Pour trouver les jardins, rendez-vous sur caen.fr/actualite/jardins-dete.