Haucourt. Un homme de 21 ans légèrement blessé après la chute de son ULM

Les sapeurs-pompiers du département de Seine-Maritime sont intervenus en début de soirée aux alentours de 19 heures ce vendredi 15 juillet 2022 pour la chute d'un planeur dans un champ situé rue des Etoquis, dans la commune d'Haucourt près de Rouen.

Au total, 5 engins, une quinzaine de sapeurs-pompiers et une équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation de la ville de Rouen ainsi que l'hélicoptère Viking 76 ont été mobilisés sur l'opération. À leur arrivée, les secours ont pris en charge la victime, un homme âgé de 21 ans, et ont découvert le planeur.

Après un examen complet, les secouristes ont indiqué que le jeune homme avait été légèrement blessé après sa chute.