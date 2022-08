Moulineaux. Le château Robert le diable organise un week-end festif et viking !

Les 6 et 7 août prochain, le château Robert le diable fête la Normandie à l'ère des Vikings. Au sein des ruines de l'ancien château du Xe siècle et de l'immense parc, l'événement estival propose une reconstitution d'un campement médiéval. L'immersion se veut totale grâce à la présence de troupes viking qui initieront petits et grands aux coutumes ancestrales.

De multiples animations sont prévues à cette occasion : marché artisanal, démonstration de combat et déambulation musicale. Un week-end original à vivre en famille !

Pratique. Entrée libre de 10 à 18 heures. Rendez-vous rue du Lieutenant Jacques Hergault. Renseignements au 02 35 52 48 09.