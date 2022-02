Au Maître Corbeau, le fromage est dans tous les plats

Par une belle journée ensoleillée, comme le corbeau de la fable, l’envie nous a pris de déguster un morceau de fromage. Direction rue de Basnage, chez Maître Corbeau, qui promet de nombreux plats à base de ce produit typiquement français. Un rayon de soleil et une terrasse accueillante ont tôt fait de nous décider à entrer.



La vache est ici la reine et c’est tout en regardant avec amusement les décorations aux couleurs de la noiraude que nous choisissons notre menu. La formule à 10,10 €, entrée-plat ou plat-dessert fait l’unanimité. Les assiettes, copieuses à souhait, parviennent rapidement sur notre table. Pour ma voisine et moi-même, ce sera une salade paysanne. Dans notre assiette, les pommes-de-terre sautées, mélangées à des lardons et à des cubes de comté qui ont eu le temps de fondre durant le trajet de la cuisine à la terrasse sont posées sur un lit de salade et de tomates, apportant une note de fraîcheur bienvenue. En face de moi, on déguste une escalope de dinde au camembert. La sauce, sans être trop puissante en goût, est parfumée. Nous finissons sur une note sucrée. Ah ! le dessert...un assortiment de mignardises, profiterole, petite glace et crème brulée. Ce joli compromis permet aux gourmands de goûter à tout.



Pratique. 4 rue de Basnage, Rouen. Ouvert tous les jours, de 11h45 à 14h et de 19h à 22h30, sauf le dimanche et lundi midi. Tél. 02.35.89.98.00.