Interdiction à la vente des véhicules thermiques. "Un bouleversement majeur", pour un concessionnaire du Calvados

Mercredi 8 juin, les députés européens ont adopté une série de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2035 en Europe. Dans ce paquet législatif appelé "ajustement à l'objectif 55", se trouve l'interdiction à la vente des véhicules neufs diesel, essence et hybride à partir de 2035.

Un retentissement immédiat dans l'automobile

Éric Lubin est le gérant de Lubin Automobiles, concessionnaire et garagiste à Hérouville-Saint-Clair. Pour lui, "c'est un bouleversement majeur et inédit dans le domaine de l'automobile, qui nécessite des investissements lourds". Et même si la mesure ne sera appliquée que dans 13 ans, ses effets se font déjà ressentir sur la vente des véhicules. "Dans la tête des utilisateurs, ça va beaucoup plus vite que 2035." L'interdiction prochaine crée une incertitude dans l'esprit de certains clients, si bien qu'ils "n'achètent plus. Ils attendent, réfléchissent, parce qu'il y a trop d'inconnues". Ce climat de doute "freine le commerce", constate le concessionnaire. "Par rapport à 2019, il y a une baisse de 20 à 25 % de vente de véhicules neufs."

Il y a une baisse de 20 à 25 pour cent de vente de véhicules neufs Impossible de lire le son.

Des risques pour l'emploi

Éric Lubin a une certitude, "il y aura toujours besoin de voitures et de garages pour les présenter, les livrer et les entretenir". Mais l'avenir des concessionnaires et garagistes risque de se heurter à la voiture électrique. Ces véhicules "nécessitent beaucoup moins d'entretien et il y aura forcément une chute au niveau du nombre de garages et de l'emploi", déplore-t-il.

La mesure européenne fait écho à la Loi d'orientation des mobilités adoptée en France en 2019, visant le même objectif d'interdiction de la vente de véhicules à énergie fossile, cette fois d'ici 2040. Dans un communiqué du 3 juillet 2019, l'association Force ouvrière estimait alors que "l'interdiction de la vente des véhicules à énergies fossiles d'ici 2040 risque de générer une destruction de 70 000 emplois d'ici 2 030 et 340 000 d'ici 2 040".