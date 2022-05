Manche. Un plan départemental pour lutter contre la délinquance

Ce plan de prévention de la délinquance souhaite aussi lutter contre les stupéfiants, l'insécurité routière et impliquer davantage les citoyens.

Deux axes majeurs du plan sont la lutte contre les stupéfiants et l'insécurité routière. "La ruralité n'est pas un obstacle au trafic et à la consommation de stupéfiants", affirme le préfet. Pour la sécurité, le nombre d'accidents et de morts dans la Manche suit la même trajectoire qu'en 2019, une année particulièrement dramatique. Les cyclistes et les seniors en sont particulièrement victimes. Pour les autorités, il y a un relâchement de la vigilance au volant, surtout le week-end.

Ce plan vise aussi à faire davantage participer la population et les élus au plus proche du terrain. Cela passe par plus de patrouilles au contact de la population pour avoir des remontées de terrain. Tous, ensemble, peuvent percevoir des signaux "qui isolément ne signifient pas grand-chose mais qui ensemble, commencent à donner une image un peu plus précise de situations compliquées" selon le procureur. Les maires auront aussi la possibilité de signer un partenariat avec la justice pour faire des rappels à l'ordre et des "transactions municipales", pour réclamer la réparation d'un préjudice sur la commune.